Сегодня в Украине будет солнечно

Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +1+8°С, на юге до +12°С градусов тепла.

Атмосферное давление возрастет, во всех областях будет сухо и преимущественно солнечно.

Ветер в Украине преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.