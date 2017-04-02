Сегодня в Украине будет солнечно
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сегодня в Украине температура воздуха существенно повысится и составит в течение дня +10+17°С, местами +18+24°С градусов тепла. На востоке и северо-востоке ожидается +8+13°С градусов тепла, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +1+8°С, на юге до +12°С градусов тепла.
Атмосферное давление возрастет, во всех областях будет сухо и преимущественно солнечно.
Ветер в Украине преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.