Сьогодні в Україні буде сонячно
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сьогодні в Україні температура повітря суттєво підвищиться і становитиме протягом дня +10+17°С, місцями +18+24°С градуси тепла. На сході та північному сході очікується +8+13°С градусів тепла, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +1+8°С, на півдні до +12°С градусів тепла.
Атмосферний тиск зросте, в усіх областях буде сухо та переважно сонячно.
Вітер в Україні переважно південно-західний, 5-10 м/с.