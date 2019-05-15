Сегодня в Украине будет по-летнему тепло
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине в среду, 15 мая, на западе, севере и в Винницкой области возможны кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории ожидается бездождевая погода. Воздух днем прогреется местами до 28 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"15 мая в западных, северных и Винницкой областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории переменная облачность, без осадков", - указали синоптики.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°; днем 20-25°, в восточных и большинства южных областей до 28°, на западе страны 17-22°.
Напомним, Украина бьет температурные рекорды, опережая другие страны.