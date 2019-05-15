Сьогодні в Україні буде по-літньому тепло
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні у середу, 15 травня, на заході, півночі та у Вінницькій області можливі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території очікується бездощова погода. Повітря вдень прогріється місцями до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"15 травня у західних, північних та Вінницькій областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози; на решті території невелика хмарність, без опадів", - вказали синоптики.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°; вдень 20-25°, у східних та більшості південних областей до 28°, на заході країни 17-22°.
Нагадаємо, Україна б’є температурні рекорди, випереджаючи інші країни.