Сегодня в Украине без существенных осадков

“26 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков”, — говорится в сообщении.

На дорогах северных и западных областей ночью местами ожидается гололедица.

Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, со скоростью 7-12 м / с.

Дневная температура установится на уровне 3-8 ° тепла, на юге — до 10 ° тепла.