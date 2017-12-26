Сегодня в Украине без существенных осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сегодня на территории Украины синоптики существенных осадков не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“26 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков”, — говорится в сообщении.
На дорогах северных и западных областей ночью местами ожидается гололедица.
Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, со скоростью 7-12 м / с.
Дневная температура установится на уровне 3-8 ° тепла, на юге — до 10 ° тепла.