Сьогодні в Україні без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сьогодні на території України синоптики істотних опадів не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“26 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині вночі невеликий мокрий сніг та дощ”, — йдеться в повідомленні.
На дорогах північних та західних областей вночі місцями очікується ожеледиця.
Вітер синоптики прогнозують південно-західний, зішвидкістю 7-12 м/с.
Денна температура встановиться на рівні 3-8° тепла, на півдні — до 10° тепла.