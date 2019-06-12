Сегодня в Украине 34-градусная жара

"12 июня в Украине без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, на крайнем западе и востоке страны местами 13-15°; днем 29-34°, в Карпатах 18-23°.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на неделю.