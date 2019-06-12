Сьогодні в Україні 34-градусна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В Україні у середу, 12 червня, очікується погода переважно без опадів, температура повітря подекуди сягатиме 34 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"12 червня в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень подекуди короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°, на крайньому заході та сході країни місцями 13-15°; вдень 29-34°, в Карпатах 18-23°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.