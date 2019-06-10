Сегодня в Украине 34-градусная жара

"10 июня переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, лишь в восточной части без осадков", - указали синоптики.

Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами 32-34°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 13-18°.

Напомним, в Киеве 10 июня переменная облачность, местами дожди.