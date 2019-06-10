Сьогодні в Україні 34-градусна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. В Україні у понеділок, 10 червня, очікується місцями короткочасний дощ, подекуди з грозою. Повітря вдень прогріється до 34 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"10 червня мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза, лише у східній частині без опадів", - вказали синоптики.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-31°, у південній частині, східних і Дніпропетровській областях місцями 32-34°, в Карпатах вночі 10-15°, вдень 13-18°.
Нагадаємо, у Києві 10 червня мінлива хмарність, місцями дощ.