Сегодня в Украине 33-градусная жара и дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Украине в четверг, 6 июня, ожидаются грозовые дожди и местами 33-градусная жара. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Переменная облачность. В большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы, в центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, лишь в Сумской, Харьковской и Луганской областях без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в восточной части 30-33°.
Напомним, конец этой и начало следующей недели в Украине будет сопровождаться грозовыми дождями и жарой, которая местами будет достигать 32 градусов выше нуля.