Сегодня в Украине 33-градусная жара и дожди

"Переменная облачность. В большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы, в центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, лишь в Сумской, Харьковской и Луганской областях без осадков", - сообщили синоптики.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в восточной части 30-33°.

Напомним, конец этой и начало следующей недели в Украине будет сопровождаться грозовыми дождями и жарой, которая местами будет достигать 32 градусов выше нуля.