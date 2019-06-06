Сьогодні в Україні 33-градусна спека і дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. В Україні у четвер, 6 червня, очікуються грозові дощі та місцями 33-градусна спека. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Мінлива хмарність. У більшості областей короткочасні дощі, місцями грози, у центральних та західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, лише на Сумщині, Харківщині та Луганщині без опадів", - повідомили синоптики.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, у східній частині 30-33°.
Нагадаємо, кінець цього і початок наступного тижня в Україні буде супроводжуватися грозовими дощами та спекою, яка подекуди сягатиме 32 градусів вище нуля.