Сегодня в центре Киева временно ограничат движение транспорта рядом улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Сегодня в связи с проведением массовых мероприятий в столице к 1030-летию Крещения Руси будет временно ограничено движение транспортных средств и пешеходов в центре столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, движение транспорта и пешеходов ограничат следующим улицам:
ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской)
ул. Владимирский проезд (полностью);
Михайловская площадь (полностью);
ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
Б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
ул. Леонтовича (полностью);
ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого)
ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик)
ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской)
ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской)
ул. Золотоворотская (полностью); ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой)
ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского)
ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;
ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Михайловским)
ул. А. Тарасовой (полностью);
ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с ул. Михайловским)
ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади)
ул. Костёльная (полностью);
ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади)
ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого)
ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого)
ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого)
ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого)
ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого)
ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого)
Андреевский спуск (полностью).
Напомним, по подсчетам правоохранительных органов, в Крестном ходе 27 июля УПЦ МП в зялы участие в 20 тыс. граждан. При этом Информационно-просветительский отдел УПЦ МП заявил, что “в молитвенной ходе этого года приняло 250 тыс. православных верующих”. Празднование в соответствии с указом президента Украины от 8 августа 2017 года “О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины”. Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы будут проходить праздничные мероприятия.