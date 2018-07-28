Сегодня в центре Киева временно ограничат движение транспорта рядом улиц

Так, движение транспорта и пешеходов ограничат следующим улицам:

ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской)

ул. Владимирский проезд (полностью);

Михайловская площадь (полностью);

ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);

Б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);

ул. Леонтовича (полностью);

ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого)

ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик)

ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской)

ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской)

ул. Золотоворотская (полностью); ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой)

ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского)

ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;

ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Михайловским)

ул. А. Тарасовой (полностью);

ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с ул. Михайловским)

ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади)

ул. Костёльная (полностью);

ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади)

ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого)

ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого)

ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого)

ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого)

ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого)

ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого)

Андреевский спуск (полностью).

Напомним, по подсчетам правоохранительных органов, в Крестном ходе 27 июля УПЦ МП в зялы участие в 20 тыс. граждан. При этом Информационно-просветительский отдел УПЦ МП заявил, что “в молитвенной ходе этого года приняло 250 тыс. православных верующих”. Празднование в соответствии с указом президента Украины от 8 августа 2017 года “О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины”. Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы будут проходить праздничные мероприятия.