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Сьогодні в центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту низкою вулиць

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Сьогодні у зв’язку із проведенням масових заходів у столиці до 1030-річчя Хрещення Русі буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів та пішоходів у центрі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-служба КМДА.

Так, рух транспорту та пішоходів обмежать наступними вулицями:

вул. Володимирська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Великою Житомирською);

вул. Володимирський проїзд (повністю);

Михайлівська площа (повністю);

вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);

Б-р Тараса Шевченка (від перехрестя з вул. Симона Петлюри до Бессарабської площі);

вул. Леонтовича (повністю);

вул. Івана Франка (від перехрестя з б-ром Тараса Шевченка до перехрестя з вул. Богдана Хмельницького);

вул. Богдана Хмельницького (від перехрестя з вул. Пирогова до перехрестя з вул. Хрещатик);

вул. Ярославів Вал (від перехрестя з вул. Лисенка до перехрестя з вул. Володимирською);

вул. Прорізна (від перехрестя з вул. Хрещатик до перехрестя з вул. Володимирською);

вул. Золотоворітська (повністю); вул. Рейтарська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Стрілецькою);

вул. Малопідвальна (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);

вул. Ірининська від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського;

вул. Софіївська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з пров. Михайлівським);

вул. А. Тарасової (повністю);

вул. Мала Житомирська (від перехрестя із Володимирським проїздом до перехрестя із пров. Михайлівським);

вул. Михайлівська (від перехрестя з вул. Хрещатик до Михайлівської площі);

вул. Костьольна (повністю);

вул. Велика Житомирська (від Михайлівської площі до Львівської площі);

вул. Терещенківська (від перехрестя з вул. Богдана Хмельницького до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Пушкінська (від перехрестя з вул. Прорізною до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Антоновича (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Тарасівська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Паньківська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);

вул. Льва Толстого (від перехрестя з вул. Саксаганського до площі Льва Толстого);

Андріївський узвіз (повністю).

Нагадаємо, за підрахунками правоохоронних органів, у Хресній ході 27 липня УПЦ МП взяли участь до 20 тисяч громадян. При цьому Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП заявив, що "у молитовній ході цього року взяло 250 тисяч православних вірян". Святкування у відповідності з указом президента України від 8 серпня 2017 року “Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України”. Крім урочистих молебнів, у всіх районах столиці будуть проходити святкові заходи.

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