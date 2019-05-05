Сегодня в мире отмечают день акушерки

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 70512 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 98363 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102581 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104370 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127859 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112768 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138551 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144774 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130208 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130282 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Сегодня в мире отмечают день акушерки

Сегодня в мире отмечают день акушерки

Киев  •  УНН

 • 25328 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Международный день акушерки отмечают ежегодно 5 мая во всем мире. Тема дня в этом году — “Акушерки: защитники прав женщин”, передает УНН, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения.

Так, идея провести день акушерки была предложена на конференции Международной конфедерации акушерок в 1987 году в Нидерландах. Регулярно Международный день акушерки начал проводиться с 1992 года и на сегодняшний день отмечается более чем в 50 странах.

По случаю праздника 6 мая ВОЗ проведет торжественные мероприятия, включая выступления Генерального директора ВОЗ, видеообращения президента Международной конфедерации акушерок и президента Международного совета медсестер.

Как сообщал УНН, 4 мая в мире отмечали Международный день пожарных (IFFD).

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