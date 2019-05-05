Сегодня в мире отмечают день акушерки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Международный день акушерки отмечают ежегодно 5 мая во всем мире. Тема дня в этом году — “Акушерки: защитники прав женщин”, передает УНН, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения.
Так, идея провести день акушерки была предложена на конференции Международной конфедерации акушерок в 1987 году в Нидерландах. Регулярно Международный день акушерки начал проводиться с 1992 года и на сегодняшний день отмечается более чем в 50 странах.
По случаю праздника 6 мая ВОЗ проведет торжественные мероприятия, включая выступления Генерального директора ВОЗ, видеообращения президента Международной конфедерации акушерок и президента Международного совета медсестер.
Как сообщал УНН, 4 мая в мире отмечали Международный день пожарных (IFFD).