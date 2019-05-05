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Сьогодні в світі відзначають день акушерки

Сьогодні в світі відзначають день акушерки

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Міжнародний день акушерки відзначають щорічно 5 травня під усьому світі. Тема дня в цьому році — “Акушерки: захисники прав жінок”, передає УНН, посилаючись на Всесвітню організацію охорони здоров’я.

Так, ідея провести день акушерки була запропонована на конференції Міжнародної конфедерації акушерок в 1987 році в Нідерландах. Регулярно Міжнародний день акушерки почав проводитися з 1992 року і на сьогоднішній день відзначається більш ніж в 50 країнах.

З нагоди свята 6 травня ВООЗ проведе урочисті заходи, включаючи виступи Генерального директора ВООЗ, відеозвернення президента Міжнародної конфедерації акушерок і президента Міжнародної ради медсестер.

Як повідомляв УНН, 4 травня в світі відзначали Міжнародний день пожежних (IFFD).

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