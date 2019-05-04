Сегодня в мире отмечают День пожарного
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня, 4 мая, в мире отмечается Международный день пожарных (IFFD), передает УНН.
4 мая 1999 впервые был организован Международный день пожарных. Его основали после того, как 4 января того же года по электронной почте по всему миру было разослано послание в связи с гибелью пятерых пожарных в Австралии. Отметим, что эта дата и раньше была традиционным днем пожарной службы во многих европейских странах.
Сегодня предлагается вспоминать тех пожарных, которые погибли, выполняя свою работу.
Напомним, 1 мая в Украине отмечали День труда.