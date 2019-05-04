Сегодня в мире отмечают День пожарного

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 70378 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 98258 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102560 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104352 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127838 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112765 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138550 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144774 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130208 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130282 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Сегодня в мире отмечают День пожарного

Сегодня в мире отмечают День пожарного

Киев  •  УНН

 • 65860 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня, 4 мая, в мире отмечается Международный день пожарных (IFFD), передает УНН.

4 мая 1999 впервые был организован Международный день пожарных. Его основали после того, как 4 января того же года по электронной почте по всему миру было разослано послание в связи с гибелью пятерых пожарных в Австралии. Отметим, что эта дата и раньше была традиционным днем пожарной службы во многих европейских странах.

Сегодня предлагается вспоминать тех пожарных, которые погибли, выполняя свою работу.

Напомним, 1 мая в Украине отмечали День труда.

Украинские Национальные Новости

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