Сьогодні у світі відзначають День пожежника
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні, 4 травня, у світі відзначається Міжнародний день пожежних (IFFD), передає УНН.
4 травня 1999 року вперше було організовано Міжнародний день пожежників. Його заснували після того, як 4 січня того ж року електронною поштою по всьому світу було розіслано послання у зв’язку з загибеллю п’ятьох пожежників в Австралії. Зазначимо, що ця дата і раніше була традиційним днем пожежної служби в багатьох європейських країнах.
Сьогодні пропонується згадувати тих пожежників, які загинули, виконуючи свою роботу.
Нагадаємо, 1 травня в Україні відзначали День праці.