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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 15407 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Страсбурге соберется Парламентский комитет Ассоциации Украина-ЕС

Киев • УНН

 • 9974 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня в Страсбурге состоится заседание Парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС. Об этом говорится на сайте Европарламента, передает УНН.

Сегодня в Страсбурге соберется Парламентский комитет Ассоциации Украина-ЕС

Заседание должно начаться в 16:00 по киевскому времени и продлится 3:00.

Как сообщал УНН, в проекте заключительного заявления парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС говорится о "европейской перспективе" Украины и о модели "ВП +". Однако большинство государств-членов ЕС могут не согласиться на такую формулировку.

Напомним, в документах Европарламента нет плана Маршалла, однако предложен новый формат "Восточного партнерства +", который направлен на оказание помощи Украине, Грузии и Молдове.

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