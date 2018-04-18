Сьогодні в Страсбурзі збереться Парламентський комітет Асоціації Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні в Страсбурзі відбудеться засідання Парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС . Про це йдеться на сайті Європарламенту, передає УНН.
Засідання має розпочатись о 16:00 за київським часом і триватиме 3 години.
Як повідомляв УНН, у проекті заключної заяви Парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС говориться про "європейську перспективу" України і про модель "СхП+". Проте більшість держав-членів ЄС можуть не погодитись на таке формулювання.
Нагадаємо, в документах Європарламенту немає плану Маршалла, однак запропоновано новий формат "Східного партнерства+", який спрямований на надання допомоги Україні, Грузії і Молдові.