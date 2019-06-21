Сегодня в Минске стартуют Вторые Европейские игры
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Вторые Европейские игры сегодня стартуют в Минске (Беларусь), в которых примут участие 198 украинских спортсменов, пишет УНН со ссылкой на ММСУ.
На соревнованиях (примут участие 4000 лучших атлетов из 50 стран и регионов Европы) будут разыгрываться 199 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине, из которых 18 олимпийских, а именно: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, велоспорт трек, шоссе, гребле на байдарках и каноэ, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, теннис настольный, прыжки на батуте, стрельба пулевая, стрельба стендовая, стрельба из лука; и три неолимпийских дисциплины: борьба самбо, пляжный футбол, спортивная акробатика.
Соревнования в шести видах спорта (бадминтон, велоспорт, дзюдо, каратэ, стрельба пулевая и стендовая, теннис настольный) станут квалификационными к летней ХХХІІ Олимпиаде-2020 в Токио.
Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо будут проводиться в статусе чемпионатов Европы.
В первый соревновательный день украинцы будут выступать в баскетболе 3х3 (мужская и женская сборные), в трех весовых категориях по боксу, а также в стрельбе из лука.
Заметим, что на подготовку и участие национальной сборной команды Украины во II Европейских Играх из государственного бюджета-2019 было выделено 63,6 грн. Игры продлятся до 30 июня включительно.