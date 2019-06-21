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Сьогодні в Мінську стартуватимуть Другі Європейські ігри

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Другі Європейські ігри сьогодні стартуватимуть у Мінську (Білорусь), в яких візьмуть участь 198 українських спортсменів, пише УНН з посиланням на ММСУ.

Сьогодні в Мінську стартуватимуть Другі Європейські ігри

На змаганнях (візьме участь 4000 кращих атлетів із 50 країн і регіонів Європи) розігруватимуться 199 комплектів нагород у 21 спортивній дисципліні, з яких 18 олімпійських, а саме: бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба вільна, боротьба греко-римська, велоспорт трек, шосе, веслування на байдарках і каное, спортивна гімнастика, художня гімнастика, дзюдо, карате, легка атлетика, теніс настільний, стрибки на батуті, стрільба кульова, стрільба стендова, стрільба із лука; та три неолімпійські дисципліни: боротьба самбо, пляжний футбол, спортивна акробатика.

Змагання в шести видах спорту (бадмінтон, велоспорт, дзюдо, карате, стрільба кульова та стендова, теніс настільний) стануть кваліфікаційними до літньої ХХХІІ Олімпіади 2020 року у Токіо.

Змагання з бадмінтону, боксу, веслування на байдарках і каное та дзюдо проводитимуться у статусі чемпіонатів Європи.

У перший змагальний день українці виступатимуть у баскетболі 3х3 (чоловіча і жіноча збірні), у трьох вагових категоріях з боксу, а також у стрільбі з луку.

Зауважимо, що на підготовку та участь національної збірної команди України у ІІ Європейських Іграх з державного бюджету-2019 було виділено 63,6 млн. грн. Ігри триватимуть до 30 червня включно.

Українські Національні Новини

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