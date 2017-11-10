Сегодня в Киеве пройдет вечер джазовой музыки с Коганом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня, 10 ноября, в Киеве при поддержке известного украинского винного бренда "Коктебель" состоится концерт легендарного джазмена современности Алексея Когана, передает УНН.
На сцене музыкант отпразднует свой 60-летний юбилей.
Состоится мероприятие в МЦКИ.
Напомним, что генеральным партнером джазового концерта выступит бренд "Коктебель", который уже традиционно поддерживает джазовые мероприятия.
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