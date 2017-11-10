Сьогодні в Києві пройде вечір джазової музики з Коганом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні, 10 листопада, в Києві за підтримки відомого українського винного бренду "Коктебель" відбудеться концерт легендарного джазмена сучасності Олексія Когана, передає УНН.
На сцені музикант відсвяткує свій 60-річний ювілей.
Відбудеться захід у МЦКМ.
Нагадаємо, що генеральним партнером джазового концерту виступить бренд "Коктебель", який вже традиційно підтримує джазові заходи.
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