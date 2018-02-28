Сегодня правительство создаст Комиссию по защите украинского бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сегодня будет создана Комиссия по защите бизнеса, которую возглавит Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров, передает корреспондент УНН.
"Я всегда буду стоять на стороне бизнеса, поскольку Украина нуждается в инвестициях, которые будут стимулировать экономический рост, гарантировать украинцам стабильную работу, зарплату, рабочие места. Необходимо исключить возможности давления на предпринимателей, на людей, которые предоставляют разнообразные услуги. С этой целью сегодня будет создана межведомственная Комиссия по защите бизнеса, которую я возглавлю как Премьер-министр", - заявил он.
Как уточнил В.Гройсман, доминировать в этой комиссии будут бизнес-ассоциации Украины. Они будут давать оценку случаев давления на бизнес.
Напомним, за два года в Украине устранено 100 регуляторных барьеров для бизнеса.