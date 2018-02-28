Сьогодні уряд створить Комісію із захисту українського бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сьогодні буде створено Комісію із захисту бізнесу, яку очолить Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це очільник уряду заявив на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
"Я завжди стоятиму на стороні бізнесу, оскільки Україна потребує інвестицій, які стимулюватимуть економічне зростання, що гарантуватиме українцям стабільну роботу, зарплату, робочі місця. Необхідно виключити можливості тиску на підприємців, на людей, які надають різноманітні послуги. З цією метою сьогодні буде створена міжвідомча Комісія із захисту бізнесу, яку я очолю як Прем'єр-міністр", - заявив він.
Як уточнив В.Гройсман, домінувати у цій комісії будуть бізнес-асоціації України. Вони даватимуть оцінку випадкам тиску на бізнес.
Нагадаємо, за два роки в Україні усунуто 100 регуляторних бар’єрів для бізнесу.