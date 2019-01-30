Сегодня правительство планирует прекратить действие соглашения о поставке товаров между странами СНГ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня на заседании правительство планирует рассмотреть проект постановления о прекращении для Украины действия Соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ. Об этом сообщается в повестке дня заседания на 30 января, опубликованном на Правительственном портале, передает УНН.
Также чиновники планируют принять проекты постановлений о некоторых вопросах предоставления услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня"; об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования государственного значения; создании межведомственной рабочей группы по вопросам координации интегрированного управления границами.
Кроме того, Кабмин рассмотрит проекты распоряжения об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития системы электронных услуг в Украине на 2019-2020 годы и об утверждении плана мероприятий на 2019 год по реализации Стратегии коммуникации в сфере европейской интеграции на 2018-2021 годы.
Также будет рассматриваться проект постановления "Об утверждении Порядка внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведений о лицензировании вида хозяйственной деятельности".
Кроме того, чиновники рассмотрят проект постановления о реализации пилотного проекта по внедрению Национальной программы стажировки в центральных органах исполнительной власти.
В среду чиновники также планируют одобрить законопроект о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты детей и поддержки семей с детьми".
В прошлом году Совет национальной безопасности и обороны поддержал предложения о прекращении деятельности Украины в координационных советах СНГ.