РНБО підтримала пропозиції про припинення діяльності України в СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Рада національної безпеки і оборони підтримала пропозиції щодо припинення діяльності України в координаційних радах РНБО. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
"Рада також підтримала пропозиції про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД, та доручила Міністерству закордонних справ України вжити в установленому порядку заходів стосовно припинення дії окремих міждержавних угод", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну протягом тижня внести пропозицію про відкликання всіх представників України з координаційних органів СНД. Президент підкреслив, що Україна більше не буде брати участі в жодних координаційних органах СНД.