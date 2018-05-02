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РНБО підтримала пропозиції про припинення діяльності України в СНД

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Рада національної безпеки і оборони підтримала пропозиції щодо припинення діяльності України в координаційних радах РНБО. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу РНБО.

РНБО підтримала пропозиції про припинення діяльності України в СНД

"Рада також підтримала пропозиції про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД, та доручила Міністерству закордонних справ України вжити в установленому порядку заходів стосовно припинення дії окремих міждержавних угод", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну протягом тижня внести пропозицію про відкликання всіх представників України з координаційних органів СНД. Президент підкреслив, що Україна більше не буде брати участі в жодних координаційних органах СНД.

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