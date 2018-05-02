СНБО поддержал предложения о прекращении деятельности Украины в СНГ

"Совет также поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ, и поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину в течение недели внести предложение о отзыве всех представителей Украины из координационных органов СНГ. Президент подчеркнул, что Украина больше не будет участвовать ни в каких координационных органах СНГ.