Сьогодні уряд планує припинити дію угоди про поставку товарів між країнами СНД

Також урядовці планують ухвалити проекти постанов щодо деяких питань надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"; про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення; утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами.

Крім того, Кабмін розгляне проекти розпоряджень про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019—2020 роки та щодо затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки.

Також буде розглядатися проект постанови "Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності".

Крім того, урядовці розглянуть проект постанови стосовно реалізації пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади.

У середу урядовці також планують схвалити законопроект про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми".

Нагадаємо, минулого року Рада національної безпеки і оборони підтримала пропозиції щодо припинення діяльності України в координаційних радах СНД.