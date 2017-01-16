Сегодня в Запорожье откроют памятник Дж.Леннону
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня в 15:00 в Запорожье состоится официальное открытие первого в городе фестиваля битломанов "Let it Beatles", передает корреспондент УНН.
В 15:00 состоится официальное открытие фестиваля, после чего битломанам представят статую Джону Леннону.
Фестиваль продлится до 18 января. В программе фестиваля примут участие группы: "Пение братьев" (Черкассы), "Гурманы блюза" (Харьков), BeatleVs (Львов), "Бонь джаз трио" (Украина - Польша), Get Back (Чернигов) и другие.
В течение трех дней со сцены будут звучать знаменитые песни The Beatles.