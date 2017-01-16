Сьогодні у Запоріжжі відкриють пам'ятник Дж.Леннону
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні о 15:00 у Запоріжжі відбудеться офіційне відкриття першого в місті фестивалю бітломанів “Let it Beatles”, передає кореспондент УНН.
О 15:00 відбудеться офіційне відкриття фестивалю, після чого бітломанам представлять статую Джону Леннону.
Фестиваль триватиме до 18-го січня. В програмі фестивалю візьмуть участь гурти: “Спів братів” (Черкаси), “Гурмани блюзу” (Харків), BeatleVs (Львів), “Бонь джаз тріо” (Україна — Польща), Get Back (Чернігів) та інші.
Протягом трьох днів зі сцени звучатимуть знамениті пісні The Beatles.