Сегодня в Тель-Авиве стартует Евровидение-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Первый полуфинал международного конкурса “Евровидение-2019” состоится во вторник в Выставочном центре Тель-Авива. Только 10 из 17 участников шоу получат путевку в финал, информирует УНН.
Шоу откроет выступление певицы Тамты из Кипра. Также, по решению оргкомитета “Евровидения”, в этот вечер выступят представители Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Беларуси, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции и Сан-Марино.
Согласно правилам конкурса, повлиять на результат могут только жители стран-участниц полуфинала, а также поклонники конкурса из Израиля, Франции и Испании. Представители этих стран, а также Великобритании, Германии и Италии проходят в финал автоматически: Израиль — как страна победитель прошлого конкурса, остальные составляют “Большую пятерку” основателей “Евровидения”.
Официальная церемония открытия конкурса в Тель-Авиве
Стоит также добавить, что букмекеры обновили прогнозы по Евровидение-2019.