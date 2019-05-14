Сьогодні у Тель-Авіві стартує Євробачення-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Перший півфінал міжнародного конкурсу “Євробачення-2019” відбудеться у вівторок у Виставковому центрі Тель-Авіва. Тільки 10 з 17 учасників шоу отримають путівку в фінал, інформує УНН.
Шоу відкриє виступ співачки Тамти з Кіпру. Також, за рішенням оргкомітету “Євробачення”, в цей вечір виступлять представники Чорногорії, Фінляндії, Польщі, Словенії, Чехії, Угорщини, Білорусі, Сербії, Бельгії, Грузії, Австралії, Ісландії, Естонії, Португалії, Греції та Сан-Марино.
Згідно з правилами конкурсу, вплинути на результат можуть тільки жителі країн-учасниць півфіналу, а також шанувальники конкурсу з Ізраїлю, Франції та Іспанії. Представники цих країн, а також Великої Британії, Німеччини та Італії проходять у фінал автоматично: Ізраїль — як країна переможець минулого конкурсу, решту складають “Велику п’ятірку” засновників “Євробачення”.
Офіційна церемонія відкриття конкурсу в Тель-Авіві
Варто також додати, що букмекери оновили прогнози щодо Євробачення-2019.