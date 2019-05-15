Сегодня в мире отмечают Международный день защиты климата
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня, 15 мая, в мире отмечают Международный день защиты климата, передает УНН.
15 мая в мире отмечают Международный день защиты климата. Впервые повышение концентрации парниковых газов в атмосфере обсуждался на мировом уровне в 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро. Представители более 180 стран мира подписали Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Это соглашение определила общие принципы действий государств, направленные на стабилизацию парниковых газов в атмосфере на том уровне, который не угрожает климатической системе Земли глобальным антропогенным воздействием.
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Украина была среди стран-лидеров, которые подписали и ратифицировали Парижское климатическое соглашение.
Кроме того, Украина стала 9 страной мира, которая разработала Стратегию низкоуглеродистой развития Украины до 2050 года и направила в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Напомним, Украина все чаще сталкивается с погодными аномалиями, в последние годы значительно увеличилось периодика нехарактерных для сезона погодных явлений.