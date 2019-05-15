Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день захисту клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні, 15 травня, у світі відзначають Міжнародний день захисту клімату, передає УНН.
15 травня у світі відзначають Міжнародний день захисту клімату. Вперше підвищення концентрації парникових газів в атмосфері обговорювалося на світовому рівні в 1992 році на Самміті Землі в Ріо-де —Жанейро. Представники понад 180 країн світу підписали Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату. Ця угода визначила загальні принципи дій держав, спрямовані на стабілізацію парникових газів в атмосфері на тому рівні, який не загрожує кліматичній системі Землі глобальним антропогенним впливом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна б’є температурні рекорди, випереджаючи інші країни
Україна була серед країн-лідерів, які підписали та ратифікували Паризьку кліматичну угоду.
Крім того, Україна стала 9 країною світу, яка розробила Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року та направила до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
Нагадаємо, Україна все частіше стикається із погодними аномаліями, протягом останніх років значно збільшилася періодика нехарактерних для сезону погодних явищ.