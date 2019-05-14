В Україні частіше фіксують погодні аномалії - Мінприроди

Погодні аномалії вже зараз негативно позначаються на чутливих секторах національної економіки, у першу чергу, сільському господарстві.

"Ми стикаємось з посухами та підвищеною кількістю спекотних днів у літній період, які трапляються все частіше і охоплюють все більші території, в тому числі в регіонах, де вони раніше не спостерігались. Помилково вважати, що Україна отримає певний зиск для сільського господарства від потепління клімату. Якщо Україна не стане активно вживати заходів по протидії змінам клімату, це може призвести до суттєвих втрат врожаїв основних сільськогосподарських культур у майбутньому", - пояснив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

Примітно, що уряд України одним із перших ратифікував Паризьку кліматичну угоду аби мати синхронізований з урядами інших країн план заходів та перелік інструментів по протидії зміні клімату.

"Йдеться про скорочення викидів парникових газів та адаптацію до кліматичних змін, які вже відбулися і прогнозуються на майбутнє. Зараз Україна спільно із ПРООН за підтримки Європейського Союзу розробляє свою Стратегію адаптації до зміни клімату, яка б враховувала кліматичні особливості наших територій", - додав Семерак.

Крім того, Україна на виконання Паризької кліматичної угоди прийняла нову Концепцію реалізації державної кліматичної політики до 2030 року та план заходів до неї, подала до Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату розроблену Стратегію низьковуглецевого розвитку до 2050 року.

Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження.