В Украине чаще фиксируют погодные аномалии - Минприроды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украина все чаще сталкивается с погодными аномалиями, в последние годы значительно увеличилась периодика нехарактерных для сезона погодных явлений. Об этом сообщает пресс-центр Минприроды, передает УНН.
Погодные аномалии уже сейчас негативно сказываются на чувствительных секторах национальной экономики, в первую очередь, сельском хозяйстве.
"Мы сталкиваемся с засухами и повышенным количеством жарких дней в летний период, которые случаются все чаще и охватывают все большие территории, в том числе в регионах, где они раньше не наблюдались. Ошибочно считать, что Украина получит определенную выгоду для сельского хозяйства от потепления климата. Если Украина не станет активно принимать меры по противодействию изменениям климата, это может привести к существенным потерям урожаев основных сельскохозяйственных культур в будущем", - пояснил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.
Примечательно, что правительство Украины одним из первых ратифицировало Парижское климатическое соглашение, чтобы иметь синхронизированный с правительствами других стран план мероприятий и перечень инструментов по противодействию изменения климата.
"Речь идет о сокращении выбросов парниковых газов и адаптации к климатическим изменениям, которые уже произошли и прогнозируются на будущее. Сейчас Украина совместно с ПРООН при поддержке Европейского Союза разрабатывает свою стратегию адаптации к изменению климата, которая бы учитывала климатические особенности наших территорий", - добавил Семерак.
Кроме того, Украина на выполнение Парижского климатического соглашения приняла новую Концепцию реализации государственной климатической политики до 2030 года и план мероприятий к ней, подала в Секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата разработанную Стратегию низкоуглеродистого развития до 2050 года.
Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение.