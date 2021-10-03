Сегодня в столице пройдет Марш памяти жертв Бабьего Яра
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В воскресенье, 3 октября, в Киеве пройдет Марш памяти жертв Бабьего Яра, который стартует возле кинотеатра “Киевская Русь”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Телеграмм канал Объединенной еврейской общины Украины.
Детали
Участники Марша Памяти соберутся 3 октября в 12:00 на площади перед кинотеатром "Киевская Русь" (ул. Сечевых Стрельцов, 93, г.. Киев) и колонной пройдут в Бабий Яр, чтобы почтить память жертв Бабьего Яра, большинство из которых были евреями.
Программа Марша:
12:00 - сбор возле кинотеатра "Киевская Русь" по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 93;
12:15 - организаторы Марша проводят брифинг по поводу маршрута и правил поведения во время шествия;
12: 20 - участники Марша колонной идут к памятнику "Менора" в Бабьем Яру (маршрут шествия тот же, по которому шли евреи в 1941-м году);
13: 30 - в Бабьем Яру раввин Житомира Шломо Вильгельм прочитает поминальную молитву "Кадиш";
13: 45 - Марш завершается.
Напомним
Историку и исследователю трагедии Бабьего Яра Ильи Левитасу присвоили звание Героя Украины .
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