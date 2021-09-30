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Історику та досліднику трагедії Бабиного Яру Іллі Левітасу присвоїли звання Героя України

Історику та досліднику трагедії Бабиного Яру Іллі Левітасу присвоїли звання Героя України

Київ • УНН

 • 18153 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Досліднику трагедії Бабиного Яру Іллі Левітасу присвоїли звання Героя України посмертно. Про це УНН стало відомо із офіційного сайту Глави держави.

Цитата

“Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв Іллі Левітасу звання Героя України (посмертно) за визначний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну плідну громадську й просвітницьку діяльність”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Відомо, що подання на присвоєння цього звання Іллі Левітасу надійшло від Міністерства культури та інформаційної політики України напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, вивченням якої та вшануванням пам’яті жертв самовіддано займався Ілля Михайлович.

“Свій творчий і життєвий досвід Ілля Левітас (11.12.1931 — 04.08.2014) присвятив на громадських засадах створенню форм та структур з розвитку та збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуку та відзначенню людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації”, — вказується у повідомленні.

Ілля Левітас — автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Автор понад 220 статей.

У 1989 р. заснував Раду національних товариств України, яка існує й донині та об’єднує сотні місцевих організацій десятків національностей. Того ж року Ілля Левітас заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію — Товариство єврейської культури України, яке в 1992-му увійшло до складу Єврейської ради України.

За ініціативою та під безпосереднім керівництвом Іллі Левітаса був створений Фонд “Пам’ять Бабиного Яру”, який він очолював до самої смерті. За час існування Фонд виконав величезну роботу зі збереження в пам’яті людей трагедії, яка сталася в урочищі Бабин Яр в роки нацистської окупації.

Фонди “Пам’ять Бабиного Яру” та “Пам’ять жертв фашизму в Україні”, які також входили до складу Єврейської ради України, присвоїли звання Праведника України й Праведника Бабиного Яру більш як 4 тис. осіб 13 національностей, які рятували євреїв від знищення.

До слова, відтепер ті, хто мають звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру, відповідно до Указу Президента від 14 травня 2021 року № 193 отримуватимуть довічні державні стипендії.

Нагадаємо

29 вересня були 80-ті роковини одного з найжахливіших символів Голокосту — масових розстрілів мирного населення в урочищі Бабин Яр у Києві, вчинені нацистами у 1941-1943 роках.

Лише за два дні — 29 та 30 вересня 1941-го року — в урочищі Бабин Яр у Києві розстріляли майже 34 тисячі євреїв.

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