Историку и исследователю трагедии Бабьего Яра Ильи Левитасу присвоили звание Героя Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Исследователю трагедии Бабьего Яра Ильи Левитасу присвоили звание Героя Украины посмертно. Об этом УНН стало известно из официального сайта Главы государства.
Цитата
“Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил Ильи Левитасу звание Героя Украины (посмертно) за выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение и памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность”, — говорится в сообщении.
Детали
Известно, что представление на присвоение этого звания Ильи Левитасу поступило от Министерства культуры и информационной политики Украины накануне 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, изучением которой и чествованием памяти жертв самоотверженно занимался Илья Михайлович.
“Свой творческий и жизненный опыт Илья Левитас (11.12.1931 — 04.08.2014) посвятил на общественных началах созданию форм и структур по развитию и сохранению еврейской культуры в независимой Украине, почтению памяти жертв Бабьего Яра, поиска и чествованию людей, спасавших евреев от уничтожения в годы нацистской оккупации”, — указывается в сообщении.
Илья Левитас — автор и составитель 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра. Автор более 220 статей.
В 1989 г. учредил Совет национальных обществ Украины, которая существует и по сей день и объединяет сотни местных организаций десятков национальностей. В том же году Илья Левитас основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию — Общество еврейской культуры Украины, которое в 1992-м вошел в состав Еврейского совета Украины.
По инициативе и под непосредственным руководством Ильи Левитаса был создан Фонд “Память Бабьего Яра”, который он возглавлял до самой смерти. За время существования Фонд проделал огромную работу по сохранению в памяти людей трагедии, которая произошла в урочище Бабий Яр в годы нацистской оккупации.
Фонды “Память Бабьего Яра” и “Память жертв фашизма в Украине”, которые также входили в состав Еврейского совета Украины, присвоили звание Праведника Украины и Праведника Бабьего Яра более 4 тыс. человек 13 национальностей, спасавших евреев от уничтожения.
К слову, отныне те, кто имеют звание Праведника Украины или Праведника Бабьего Яра, в соответствии с Указом Президента от 14 мая 2021 № 193 будут получать пожизненные государственные стипендии.
Напомним
29 сентября была 80-я годовщина одного из самых ужасных символов Холокоста — массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр в Киеве, совершенных нацистами в 1941-1943 годах.
Только за два дня — 29 и 30 сентября 1941-го года — в урочище Бабий Яр в Киеве расстреляли почти 34 тысячи евреев.