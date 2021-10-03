Сьогодні у столиці пройде Марш пам'яті жертв Бабиного Яру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У неділю, 3 жовтня, у Києві пройде Марш пам'яті жертв Бабиного Яру, який стартуватиме біля кінотеатру "Київська Русь". Про це пише УНН з посиланням на Телеграм-канал Об'єднаної єврейської общини України.
Деталі
Учасники Маршу Пам'яті зберуться 3 жовтня о 12:00 на площі перед кінотеатром "Київська Русь" (вул. Січових Стрільців, 93, м. Київ) і колоною пройдуть в Бабин Яр, щоб вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру, більшість з яких були євреями.
Програма Маршу:
12:00 — збір біля кінотеатру "Київська Русь" за адресою вул. Січових Стрільців, 93;
12:15 – організатори Маршу проводять брифінг з приводу маршруту і правил поведінки під час ходи;
12: 20 – учасники Маршу колоною йдуть до пам'ятника "Менора" в Бабиному Яру (маршрут ходи той же, по якому йшли євреї в 1941-му році);
13: 30 – в Бабиному Яру рабин Житомира Шломо Вільгельм прочитає поминальну молитву "Кадиш";
13: 45 - Марш завершується.
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