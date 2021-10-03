Сьогодні у столиці пройде Марш пам'яті жертв Бабиного Яру

Деталі

Учасники Маршу Пам'яті зберуться 3 жовтня о 12:00 на площі перед кінотеатром "Київська Русь" (вул. Січових Стрільців, 93, м. Київ) і колоною пройдуть в Бабин Яр, щоб вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру, більшість з яких були євреями.

Програма Маршу:

12:00 — збір біля кінотеатру "Київська Русь" за адресою вул. Січових Стрільців, 93;

12:15 – організатори Маршу проводять брифінг з приводу маршруту і правил поведінки під час ходи;

12: 20 – учасники Маршу колоною йдуть до пам'ятника "Менора" в Бабиному Яру (маршрут ходи той же, по якому йшли євреї в 1941-му році);

13: 30 – в Бабиному Яру рабин Житомира Шломо Вільгельм прочитає поминальну молитву "Кадиш";

13: 45 - Марш завершується.

Нагадаємо

Історику та досліднику трагедії Бабиного Яру Іллі Левітасу присвоїли звання Героя України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві на вихідних обмежать рух транспорту через марафон