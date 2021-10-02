У Києві на вихідних обмежать рух транспорту через марафон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. 2-3 жовтня у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід Нова пошта напівмарафон Київ/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021. Через це очікується обмеження руху центральними вулицями, інформують УНН у КМДА.
Деталі
За інформацією організаторів, у зв’язку із проведенням заходу очікується обмеження руху центральними вулицями, зокрема: із 00:00 2 жовтня до 22:00 3 жовтня на вулиці Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вул. Прорізною), а також із 06:30 до 16:00 3 жовтня за маршрутом:
вул. Хрещатик, 36 – вул. Хрещатик (від перехрестя з вул. Архітектора Городецького у бік Бессарабської площі);
вул. Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вул. Жилянської);
вул. Саксаганського (від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги);
просп. Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. В’ячеслава Чорновола);
вул. Жилянська (від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі);
вул. Шота Руставелі;
вул. Рогнідинська;
вул. Еспланадна (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної);
вул. Басейна (вiд вул. Еспланадної до вул. Хрещатик);
Бессарабська площа;
вул. Прорізна (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської);
вул. Пушкінська (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького);
вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).
Доповнення
2 жовтня у межах події відбудеться низка додаткових активностей. Серед них «Марафон для всіх», який має особливу мету: кожен охочий зможе подолати дистанцію в 1 кілометр за людину, що не може бігати через вік, хворобу чи інші обставини, проте щодня виборює медаль своїм незламним характером та силою волі. Цього року подія вперше відбудеться в офлайновому форматі. Бігуни вийдуть на дистанцію на вул. Хрещатик, 24 о 15:00 із наліпками на формі, де будуть вказані імена тих, заради кого вони біжать.
Того ж дня пройдуть всі дитячі забіги на дистанції 100 і 500 метрів та Дитячий марафон спільно зі спортивним рухом Олександра Педана JuniorZ.