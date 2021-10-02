В Киеве на выходных ограничат движение транспорта из-за марафона
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. 2-3 октября в центре столицы состоится массовый спортивное мероприятие Новая почта полумарафон Киев/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021. Поэтому ожидается ограничение движения по центральным улицам, информируют УНН в КГГА.
Детали
По информации организаторов, в связи с проведением мероприятия ожидается ограничение движения по центральным улицам, в частности: с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября на улице Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с ул. Прорезной), а также с 06 30 до 16:00 3 октября по маршруту:
ул. Крещатик, 36 - ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади)
ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской)
ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до пр. Победы)
просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола)
ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);
ул. Шота Руставели;
ул. Рогнединская;
ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной)
ул. Бассейна (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик)
Бессарабская площадь;
ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской)
ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого)
ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).
Дополнение
2 октября в рамках события состоится ряд дополнительных активностей. Среди них «Марафон для всех», который имеет особую цель: каждый желающий сможет преодолеть дистанцию в 1 километр за человека, не может бегать из-за возраста, болезни или иных обстоятельств, однако ежедневно борется за медаль своим несокрушимым характером и силой воли. В этом году событие впервые состоится в офлайновой формате. Бегуны выйдут на дистанцию на ул. Крещатик, 24 в 15:00 с наклейками на форме, где будут указаны имена тех, ради кого они бегут.
В тот же день пройдут все детские забеги на дистанции 100 и 500 метров и Детский марафон совместно со спортивным движением Александра Педана JuniorZ.