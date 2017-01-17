Сегодня в первый рейс отправится поезд с вагонами-трансформерами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня, 17 января, в первый рейс отправится скоростной поезд "Киев - Ивано-Франковск" с новыми вагонами-трансформерами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
"Сегодня, 17 января 2017 года, отправится в первый рейс скоростной поезд "Ночной экспресс" № 149 Киев - Ивано-Франковск с новыми вагонами-трансформерами", - сказано в сообщении.
В рамках мероприятия состоится пресс-конференция и обзор новых вагонов. Начало - в 21:00.
Место проведения мероприятия: 1 перрон, возле сервисного центра станции Киев-Пассажирский.