Сьогодні у перший рейс відправиться поїзд із вагонами-трансформерами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні, 17 січня, у перший рейс відправляться швидкісний поїзд “Київ — Івано-Франківськ” з новими вагонами-трансформерами. Про це УНН повідомили у прес-службі Укрзалізниці.
“Сьогодні, 17 січня 2017 року, відправляться у перший рейс швидкісний поїзд „Нічний експрес“ № 149 Київ — Івано-Франківськ з новими вагонами-трансформерами”, — сказано у повідомленні.
У рамках заходу відбудеться прес-конференція та огляд нових вагонів. Початок — о 21:00.
Місце проведення заходу: 1 перон, біля сервісного центру станції Київ-Пасажирський.