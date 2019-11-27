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Сегодня в Минске пройдет последняя встреча контактной группы перед "нормандским форматом"

Сегодня в Минске пройдет последняя встреча контактной группы перед "нормандским форматом"

Киев  •  УНН

 • 10987 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В столице Беларуси, Минске, пройдет заседание Трехсторонней контактной группы. Встреча состоится в преддверии саммита “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция, Россия). От этой встречи участники переговоров ждут продвижения в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе, пишет УНН.

Все предыдущие заседания контактной группы были посвящены подготовке к нормандскому саммиту: обсуждалась “формула Штайнмайера”, даты разведения войск в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

По результатам последнего заседания, которое состоялось 12 ноября, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ заявила, что все препятствия на пути к встрече в нормандском формате сняты.

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Следует отметить, что во время последнего заседания ТКГ по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы. Украинская сторона настаивала на проведении этого заседания 13 ноября, и сделать это в формате видеоконференции, однако, в указанную дату Гуманитарная подгруппа ТКГ не смогла обсудить процесс обмена.

Сам саммит нормандской четверки запланирован на 9 декабря.

Как сообщал УНН, Зеленский заявил о начале подготовки к “нормандской встречи”.

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