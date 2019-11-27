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Сьогодні у Мінську пройде остання зустріч контактної групи перед "нормандським форматом"

Сьогодні у Мінську пройде остання зустріч контактної групи перед "нормандським форматом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У столиці Білорусі, Мінську, пройде засідання Тристоронньої контактної групи. Зустріч відбудеться напередодні саміту “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція, Росія). Від цієї зустрічі учасники переговорів чекають просування у питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі, пише УНН.

Всі попередні засідання контактної групи були присвячені підготовці до нормандського саміту: обговорювалась “формула Штайнмайера”, дати розведення військ в Золотому, Петровському та Станиці Луганській.

За результатами останнього засідання, що відбулось 12 листопада, прессекретар представника України у ТКГ заявила, що усі перешкоди на шляху до зустрічі у нормандському форматі знято.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Штаб ООС: бойовики здійснюють провокації напередодні зустрічі контактної групи у Мінську

Слід зазначити, що під час останнього засідання ТКГ з технічних причин не відбулося засідання гуманітарної підгрупи. Українська сторона наполягала на проведенні цього засідання 13 листопада, та зробити це у форматі відеоконференції, проте, у вказану дату Гуманітарна підгрупа ТКГ не змогла обговорити процес обміну.

Сам саміт нормандської четвірки запланований на 9 грудня.

Як повідомляв УНН, Зеленський заявив про початок підготовки до “нормандської зустрічі”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данілов про зустріч у “нормандському форматі”: очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів

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