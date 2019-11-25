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Зеленський заявив про початок підготовки до "нормандської зустрічі"

Зеленський заявив про початок підготовки до "нормандської зустрічі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна готова до зустрічі лідерів у “нормандському форматі”, але “треба ще трішечки попрацювати”. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook-сторінці Глави держави, передає УНН.

“Отримали дату, підтверджену чотирма країнами — Україною, Німеччиною, Францією, Росією, дату нормандської зустрічі. Дотисли, молодці. Це дуже важливо — розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій та наших людей, відновлення нашого українського суверенітету і нашої територіальної цілісності. Тому зустріч у „Норманді“ була підтверджена минулого тижня — 9 грудня відбудеться ця зустріч, починаємо готуватись до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішечки попрацювати”, — сказав Президент.

З його слів, Україна, нажаль, втрачає своїх героїв, і чим швидше буде змога поговорити про припинення вогню, тим менше постраждає українських людей.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що програма саміту в “нормандському форматі” знаходиться на стадії підготовки.

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