Зеленський заявив про початок підготовки до "нормандської зустрічі"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна готова до зустрічі лідерів у “нормандському форматі”, але “треба ще трішечки попрацювати”. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook-сторінці Глави держави, передає УНН.
“Отримали дату, підтверджену чотирма країнами — Україною, Німеччиною, Францією, Росією, дату нормандської зустрічі. Дотисли, молодці. Це дуже важливо — розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій та наших людей, відновлення нашого українського суверенітету і нашої територіальної цілісності. Тому зустріч у „Норманді“ була підтверджена минулого тижня — 9 грудня відбудеться ця зустріч, починаємо готуватись до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішечки попрацювати”, — сказав Президент.
З його слів, Україна, нажаль, втрачає своїх героїв, і чим швидше буде змога поговорити про припинення вогню, тим менше постраждає українських людей.
Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що програма саміту в “нормандському форматі” знаходиться на стадії підготовки.