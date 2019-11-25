Зеленский заявил о начале подготовки к "нормандской встрече"

“Получили дату, подтвержденную четырьмя странами — Украиной, Германией, Францией, Россией, дату нормандской встречи. Дожали, молодцы. Это очень важно — разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении нашего украинского суверенитета и нашей территориальной целостности. Поэтому встреча в „Нормандии“ была подтверждена на прошлой неделе — 9 декабря состоится эта встреча, начинаем готовиться к этой встрече. Честно говоря, готовы, но надо еще немного поработать”, — сказал Президент.

По его словам, Украина, к сожалению, теряет своих героев, и чем быстрее будет возможность поговорить о прекращении огня, тем меньше пострадает украинских людей.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что программа саммита в “нормандском формате” находится на стадии подготовки.